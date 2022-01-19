شاهد: "بيتزايولي" فخرُ المطعم الإيطالي ومفردةٌ أصيلة في ثقافة البلاد

كان خبّازو الـ"بيتزا" في روما منشغلين في إعداد الطبق الأشهر بين الأطعمة الإيطالية، يوم أمس الاثنين، حين كانت البلاد تحتفل بذكرى القديس أنطونيو أباتي الذي يعدُّ شفيعَ طهاة "البيتزا" الإيطاليين.

ولطالما اعتبر الإيطاليون عملية إعداد الـ"بيتزا" وخبزها في أفران أوّارَها يغذيه الخشبُ، مفردة أصيلة من ثقافة البلاد وعلامة بارزة في فن الطهي فيها، وعلى هذا الأساس انضمّت "بيتزايولي" إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في العام 2017.

ووفقاً للـ"يونيسكو" فإن الحرفية الفنية التي تتكئ عليها عملية إعداد وخبز "بيتزايولي"، تتمثل بالخطوات التالية "تحضير العجين وقذفه في الهواء، ومن ثم خبزه في فرن على لهب الحطب المشتعل، وتحريكه على نحو تتوزع فيه الحرارة على سطح البيتزا بما يضمن إنضاجها على نحو جيد".

والـ"بيتزايولي" نوعان؛ المارينارا التي يكسو سطحها شرائح البندورة وقطع الثوم وأوراق الزعتر إضافة إلى الزيت، والمارغريتا وتوضع عليها شرائح البندورة وجبن الموتزاريلا والزيت والريحان.

وتعدّ نابولي عاصمة إقليم كامبانيا الموطن الأصلي لـ"بيتزايولي"، فالمدينة التي يبلغ عدد سكّانها نحو مليون نسمة، يوجد فيها نحو 3 آلاف طاهٍ مختص في إعداد وخبز هذا الطبق الذي يعد فخر المطبخ الإيطالي.