شاهد: مناورات للجيش السويدي في البلطيق رداً على أنشطة عسكرية روسية في المنطقة

بدأت القوات السويدية تنفيذ مناورات عسكرية في جزيرة غوتلاند المطلة على بحر البلطيق، رداً على تزايد الأنشطة العسكرية الروسية في تلك المنطقة الواقعة شمال غربي القارة الأوروبية.

وكانت ثلاث سفن إنزال روسية أبحرت في بحر البلطيق عبر مضيق الحزام العظيم في الدنمارك نهاية الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوتر بين روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، علماً أن النرويج والدنمارك وأيسلندا الأعضاء في الحلف تتعاون بشكل وثيق فيما يتعلق بالأمن الإقليمي مع السويد وفنلندا الشريكتين بدون عضوية في الحلف المذكور.

وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست قال في معرض حديثه عن تلك المناورات: إن "القوات المسلحة تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية سلامة السويد وإظهار قدرتنا على حماية المصالح السويدية".

وكانت قيادة الجيش السويدي أعلنت في بيان الخميس الماضي أنه سيتم نشر القوات في جزيرة غوتلاند "لتعزيز العمليات في العديد من المواقع" بسبب "النشاط الروسي المتزايد في بحر البلطيق".

يذكر أن ستوكهولم خفّضت إنفاقها العسكري بعد نهاية الحرب الباردة، لكنها عادت لتعزز قدراتها الدفاعية بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.