شاهد: إسرائيل تبدأ تجربة على جرعة رابعة من لقاح كورونا

بدأ مستشفى إسرائيلي يوم الاثنين في إعطاء جرعة رابعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 في تجربة تضم 150 شخصا، في حين تدرس السلطات منح جرعة رابعة للسكان الأكثر عرضة للإصابة، في محاولة لمواجهة الزيادة في الإصابات التي يغذيها المتحور أوميكرون.

وقال متحدث إن التجربة التي يجريها مركز شيبا الطبي في رامات غان خارج تل أبيب "ستركز على فاعلية اللقاحات في إنتاج أجسام مضادة، للتأكد مما إذا كنا في حاجة إلى جرعة رابعة". وجميع المشاركين في التجربة من الطواقم الطبية.

واقترح فريق من الخبراء في وزارة الصحة أن تكون إسرائيل أول دولة تقدم جرعة رابعة من اللقاح، المعروفة أيضا باسم الجرعة المعززة الثانية، لمن هم فوق الستين ومن يعانون من ضعف في جهاز المناعة والعاملين في القطاع الصحي.

ولقي الاقتراح ترحيبا من الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه تراجعا في وتيرة الإقبال على التطعيم.

ولكن الجرعة الرابعة تنتظر الموافقة النهائية من المدير العام لوزارة الصحة نحمان آش الذي قال مسؤولون إنه سيتخذ القرار بدون أي تدخل من الحكومة.

وقالت وزارة الصحة إن نحو 63 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، تلقوا أول جرعتين من اللقاح وحوالي 45 بالمئة تلقوا جرعة ثالثة معززة. وتم تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة أو اشتباه بمتحور أوميكرون.