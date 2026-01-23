بعد ضربات روسية على شبكة الكهرباء.. الاتحاد الأوروبي يرسل مولدات طوارئ إلى أوكرانيا

قال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنه سيرسل مئات المولدات الإضافية إلى أوكرانيا للمساعدة في توفير الكهرباء للمرافق الرئيسية في ظل الضربات الروسية التي قطعت الكهرباء والتدفئة خلال درجات الحرارة المتجمدة في فصل الشتاء.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيانٍ لها: "أكثر من مليون أوكراني بدون كهرباء ومياه وتدفئة في درجات حرارة شديدة البرودة في أعقاب الضربات الروسية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة".

وأضافت المفوضية أنها "تقوم اليوم بنشر 447 مولد طوارئ بقيمة 3.7 مليون يورو من الاحتياطي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لإعادة الطاقة إلى المستشفيات والملاجئ والخدمات الحيوية".

وقالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب إن "هجمات روسيا المستمرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تحرم المدنيين عمدًا من التدفئة والإنارة والخدمات الأساسية في خضم فصل الشتاء القارس".

وقالت لحبيب إن الشحنة المكونة من 447 مولدًا كهربائيًا في طريقها إلى أوكرانيا وستضاف إلى 9500 مولد كهربائي زود بها الاتحاد الأوروبي البلاد بالفعل.

وقالت بروكسل إنها ستُستخدم لتوفير الطاقة "للمستشفيات والملاجئ والخدمات الحيوية".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "حالة الطوارئ" في قطاع الطاقة، بعد الضربات الروسية المتواصلة على إمدادات التدفئة والكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة المتجمدة في الشتاء إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال إن حوالي 4 آلاف مبنى في العاصمة كييف لا تزال بدون تدفئة ومعظم المدينة مقطوعة عنها الكهرباء بعد الضربات الروسية في وقت سابق من الأسبوع.

وقال زيلينسكي: "ما يقرب من 60 في المئة من العاصمة بدون كهرباء"، بعد أن ضربت روسيا شبكة الطاقة في أوكرانيا بين يومي الاثنين والثلاثاء.

عمال يقومون بإصلاح محطة توليد الطاقة DTEK بعد هجوم صاروخي روسي على نظام الطاقة في البلاد في مكان غير معلوم في أوكرانيا، 23 يناير 2026 AP Photo

وطوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات، استهدفت روسيا منشآت الطاقة في أوكرانيا مرارًا وتكرارًا، لكن كييف تقول إن هذا الشتاء كان الأقسى حتى الآن، حيث نجحت مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ الروسية في تجاوز الدفاعات الجوية خلال الصقيع العنيف بشكل خاص.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية إن أكثر من ألف أوكراني نُقلوا إلى المستشفى بسبب الصقيع وانخفاض درجة حرارة الجسم خلال الثلاثين يومًا الماضية، مضيفة أن الوضع قد "يصبح مهددًا إذا انخفضت درجات الحرارة أو ساءت الأحوال الجوية".

ووصفت ألمانيا الضربات الجوية الروسية الشتوية ضد البنية التحتية للطاقة بأنها "جرائم حرب".

في المقابل، يقول الكرملين إنه لا يستهدف سوى المنشآت العسكرية الأوكرانية، وعادة ما يلقي باللوم في استمرار الحرب على كييف لرفضها قبول مطالب السلام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إنها نفذت ضربات على منشآت تدعم الجيش الأوكراني.

وفي الوقت نفسه، اجتمع المفاوضون الأمريكيون بقيادة ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لإجراء محادثات ماراثونية خلال الليل بشأن إنهاء الغزو الروسي الشامل استمرت حتى صباح يوم الجمعة.

خيام طوارئ منصوبة في أحد الأحياء السكنية للتدفئة في كييف، 15 يناير/كانون الثاني، 2026 AP Photo

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين إن مناقشاتهما كانت "مفيدة من جميع النواحي"، حيث أصرت موسكو على ضرورة الاستجابة لمطالبها الإقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام.

والخميس، قال زيلينسكي إنه من المقرر أن تبدأ الاجتماعات الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا يوم الجمعة في الإمارات العربية المتحدة لمدة يومين.

وأضاف: "على الروس أن يكونوا مستعدين للتوصل إلى حلول وسط، لأنه كما تعلمون، يجب أن يكون الجميع مستعدين، وليس أوكرانيا فقط، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا".