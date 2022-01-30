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المملكة المتحدة

هيئة الخدمات الصحية: بريطانيا ستبدأ هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا

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بقلم:  يورونيوز
يشارك الأطفال في أكاديمية سيمور رود في برنامج تعليمي خاص بشخصية كوماندوز جو يديره أثناء تفشي فيروس كورونا في مانشستر، بريطانيا، الأربعاء 20 مايو 2020
يشارك الأطفال في أكاديمية سيمور رود في برنامج تعليمي خاص بشخصية كوماندوز جو يديره أثناء تفشي فيروس كورونا في مانشستر، بريطانيا، الأربعاء 20 مايو 2020   -   حقوق النشر  Jon Super/Jon Super

ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية اليوم الأحد أن بريطانيا ستبدأ هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وكانت بريطانيا أبطأ من بعض الدول الأخرى في تقديم جرعات للأطفال بين الخامسة والأحد عشر عاما، ولا تنوي تطعيم هذه الفئة العمرية على نطاق أوسع وذلك خلافا لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت ماجي ثروب وزيرة شؤون التطعيم في المملكة المتحدة "أود أن أطمئن الآباء وأولياء الأمور على أنه لن تتم الموافقة على لقاح جديد للأطفال ما ليم يتم الوفاء بالمعايير المتوقعة للسلامةوالجودة والفعالية".

وسيحصل الأطفال على جرعتين 10 ميكروجرام من لقاح فايزر-بيونتيك وهي ثلث جرعة البالغين.

وترتفع حالات الإصابة بين أطفال المدارس في إنجلترا حيث تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن ما يقرب من 12 في المئة من تلاميذ المدارس الأصغر سنا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير / كانون الثاني.

المصادر الإضافية • رويترز