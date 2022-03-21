Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المملكة المتحدة

ويلز تحظر العقاب الجسدي للأطفال بكل أشكاله

Access to the comments محادثة
مهرج وأطفال في كنيسة الثالوث المقدس، في لندن، بريطانيا.
مهرج وأطفال في كنيسة الثالوث المقدس، في لندن، بريطانيا.   -   حقوق النشر  AP Photo

حظرت ويلز الإثنين العقوبات الجسدية على الأطفال بكل أشكالها، لتحذو بذلك حذو اسكتلندا.

وبات صفع طفل أو حتى هزه يُعتبر اعتداء في ويلز، بحسب قانون دخل حيز التنفيذ الإثنين. وكان يتم التسامح مع صفع الطفل في السابق في حال كانت تمثل "عقوبة معقولة"، كما الحال في بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

ويعتمد تقويم الطابع "المعقول" على عوامل مختلفة بينها العلامة التي تركتها العقوبة.

وتعتمد أكثر من 60 دولة حول العالم قوانين تحظر العقاب البدني للأطفال.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على وجوب حماية الأطفال من الأذى الجسدي والعقلي.

المصادر الإضافية • أ ف ب