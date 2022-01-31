فيديو: مقتل 19 على الأقل جرّاء الانهيارات الأرضية والفيضانات في البرازيل

قال مسؤولو السلامة العامة في ولاية ساو باولو البرازيلية يوم الأحد إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الولاية أودت بحياة 19 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة بينهم سبعة أطفال.

وتقول سلطات الولاية إن تسعة آخرين أصيبوا بسبب الأمطار وإن أربعة أشخاص في عداد المفقودين، في حين تشردت قرابة 500 أسرة في أنحاء الولاية.

وتفقد جواو دوريا حاكم ساو باولو المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات وهو على متن طائرة، وقال إنه وافق على مساعدة طارئة للمناطق المنكوبة قيمتها 15 مليون ريال (2.79 مليون دولار أمريكي).

وقالت الحكومة الاتحادية في بيان صدر عن وزارة التنمية الإقليمية إنها تراقب الوضع.

وتسببت الأمطار الغزيرة منذ ديسمبر كانون الأول في حدوث فيضانات أودت بحياة أشخاص في شمال شرق البرازيل، وهددت بتأخير الحصاد في الغرب الأوسط وأجبرت على وقف عمليات التعدين في ولاية ميناس جيرايس لفترة وجيزة.