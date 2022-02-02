شاهد: "اللحوم الجديدة" لحوم نباتية وبديل آخر عن اللحوم الحمراء

"اللحوم الجديدة" هي لحوم نباتية بديلة للحوم الحمراء وهي من إنتاج شركة "ريدفاين" الإسرائيلية. يتم تصنيع "اللحوم الجديدة" باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، وهي أول قطع كاملة في العالم مصدرها مواد نباتية. وقد تم مؤخرا تنظيم غداء على نطاق واسع في لندن لتذوق "اللحوم النباتية الجديدة" حيث تمت دعوة 50 طاهٍ وأصحاب مطاعم ونقاد طعام. وقد فوجئ معظم الذين حضروا الحدث بجودة اللحوم الجديدة.

"لقد جربت كفتة الضأن ووجدت أن الطريقة التي يمكنهم من خلالها إعادة تكوين الملمس والنكهة ممتعة. على الرغم من أن النكهة ليست قوية مثل اللحم العادي لأن لحم الضأن يكون قويا في بعض الأحيان. ولكن أعجبتني طريقتهم في إعادة تكوين الجزء الغض منه والملمس موجود تقريبا، فلا توجد نفس الألياف ونحن نعلم ذلك"، قال دانيال غالميش، كبير الطهاة الحائز على نجمة ميشلان.

وأشار جوردان سكلر، كبير الطهاة التنفيذي العالمي بمطعم "شوت مات" الذي استضاف الحدث ، إلى أن شركة "اللحوم الجديدة" قريبة إلى حد ما من "الشيء الحقيقي"، مضيفا: "عندما تقوم بتقطيعه، هناك الكثير من أوجه التشابه. عند طهيه على الشواية يمكنك معرفة أنه مختلف بعض الشيء لأنه يطهى بسرعة كبيرة ويحرق بسرعة كبيرة. في حين أن القطع المختلفة من اللحوم النيئة مختلفة، فأنت تعلم أن لديك شرائح فيليه أو قصبة أو كتف بطيئة الطهي. ولذلك يبدو نوعا ما مثل لحم البقر المطبوخ ببطء. ولكن بعد ذلك عندما تحترق، تصبح مثل اللون الوردي والحمص مثل شرائح اللحم البقري".

تسعى شركة إنتاج اللحوم الجديدة لإقناع آكلي اللحوم بكثرة ومحبي اللحوم بتقليل استهلاكهم للحوم الحمراء. ومن الناحية الفنية، قام فريق البحث والتطوير في "ريدفاين ميت" أولا بدراسة قطع حقيقية من اللحوم حتى أنه طور ذكاءً اصطناعيًا لمراقبة نسيج اللحوم من أجل تكرارها.

هذه هي الطريقة التي يمكنهم بها مطابقة مظهر قطعة "لحم البقر" على سبيل المثال. إلى اليسار قطعة "لحم بقري" وإلى اليمين قطعة نباتية بديلة. ولـ "إكمال" الحيلة يجب أن تنخدع كل الحواس. يقول أليكسي تومسوف، مهندس الطعام في قسم البحث والتطوير في "ريدفاين ميت" "هذا هو الدم والعطور التي في الواقع تحمل النكهات والروائح التي تدخل داخل المنتوج النهائي".

تخضع قائمة المكونات الدقيقة للحوم الجديدة إلى حراسة مشددة حيث أكدت الشركة أنها تستخدم مجموعة من التقنيات المسجلة عبر ملكية حاصلة على براءة اختراع" و "المكونات النباتية"، بما في ذلك الحمص. بالنسبة للدم، لم تقدم الشركة المزيد من التفاصيل.

في الواقع هناك ألوان طبيعية مستخلصة من الفواكه والخضروات والتي تمنح اللحوم اللون النموذجي الذي نتوقع الحصول عليه من منتج حيواني. وفي الواقع، هناك أيضا نكهات وعناصر إضافية تمنحها تلك النكهة الفريدة حقا والتي يتم الحصول عليها من نكهات قريبة إلى النكهات الحيوانية.

تستخدم "ريدفاين ميت" مرافق إنتاج مع طابعات ثلاثية الأبعاد. وسيتم افتتاح مصنع جديد في الأشهر المقبلة في هولندا حيث سيتم إنتاج 5000 طن من اللحوم الجديدة سنويا.

وتصل تكلفة "اللحوم الجديدة" لحوالي 25 جنيها إسترلينيا للكيلوغرام الواحد ويقترح مطعم "شوتو مات"، الذي احتضن حدث التذوق اللحوم الجديدة على قائمة الأطباق التي يقدمها.

وخلال الشهرين الماضيين، تم اقتراح المنتج الجديد من قبل 32 مطعما آخر في جميع أنحاء المملكة المتحدة وهولندا وإسرائيل. وتحمل اللحوم الجديدة نكهات خاصة مثل الترياكي الحار والكزبرة والفلفل البيروفي. وتنوي "ريدفاين ميت" التوسع في أوروبا في عام 2022 وتسويق منتجاتها في المراكز التجارية.