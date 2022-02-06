المئات يتظاهرون وسط الخليل في الضفة الغربية احتجاجا على ارتفاع الأسعار

تظاهر مئات الفلسطينيين يوم الأحد في مدينة الخليل احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات، وطالبوا الحكومة بخفض الأسعار ودعم السلع الأساسية. وقررت الحكومة تشكيل لجنة لدراسة الأسعار مؤكدة أنها لن تتخلى عن الفئات الفقيرة.

وردد المشاركون في المظاهرة شعارات منها: "عيش حرية عدالة اجتماعية"، الذي كان من شعارات انتفاضة الربيع العربي في 2011. وقال العديد ممن تحدثوا خلال المظاهرة إن تحركهم سلمي وأعطوا الحكومة مهلة ثلاثة أيام، قبل العودة للتظاهر مرة أخرى إذا لم تعمل على خفض الأسعار.

وقال محمود الأطرش أحد المشاركين في المظاهرة: "هذه مظاهرة فقط ضد ارتفاع الأسعار. الحكومة مسؤولة عن رفع الأسعار لأنها رفعت الضرائب ... نريد من الحكومة أن تخفض الأسعار وتدعم المواد الأساسية".

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: "رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية يقرر تشكيل لجنة تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية".

وأضاف ملحم قوله في بيان: "إن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية"، وتابع قائلا: "إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق".

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني يوم السبت إنه تمت "إحالة 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي، على خلفية التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها".