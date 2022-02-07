الكرملين: اللقاء بين ماكرون وبوتين "مهم" لكنه لن يحقق "اختراقا" في الأزمة الأوكرانية

أعلن الكرملين الإثنين أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الفرنسي أيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين بعد الظهر في موسكو "مهم جدا"، غير أنه لا يمكن ترقب "اختراق" كبير خلاله من أجل خفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين أن "الوضع أكثر تعقيدا من توقع اختراق حاسم خلال لقاء واحد"، واصفاً زيارة ماكرون بأنها "مهمة جدا" في وقت تتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وترقب بيسكوف محادثات "جوهرية ومطولة" بين الرئيسين مشيرا إلى أن "ماكرون قال لبوتين إنه يأتي حاملا أفكارا من أجل خيارات محتملة لتحقيق انفراج في التوتر في أوروبا".

ويتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه روسيا التي تشدد في المقابل على أنها لا تسعى سوى إلى ضمان أمنها.

ويزور ماكرون موسكو الإثنين وكييف الثلاثاء، مستهلا أسبوعا من الجهود الدبلوماسية المكثفة سعيا لحلحلة الأزمة.

كذلك يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، فيما تتوجه وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك كييف مع نظرائها التشيكي والسلوفاكي والنمساوي في زيارة تستمر يومين.

ويزور شولتس موسكو وكييف الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.