بعد أيام من توليها المنصب رئيسة هندوراس تصاب بكوفيد-19

أعلنت الرئيسة الجديدة لهندوراس زيومارا كاسترو التي تولت منصبها في 27 كانون الثاني/يناير، الأحد اصابتها بكوفيد-19، مشيرة إلى أنها لا تعاني من أعراض شديدة.

وكتبت الرئيسة اليسارية البالغة من العمر 62 عاما على تويتر "كان فحص (بي سي آر) سلبيا (السبت)، اما نتيجة الفحص يوم الأحد كانت إيجابية.

وأضافت الرئيسة التي خلفت الرئيس اليميني خوان أورلاندو هرنانديز "اعراض المرض لدي خفيفة، وسأواصل العمل عن بعد لمتابعة خطتي الحكومية للعودة إلى النظام الديموقراطي والدستوري".

وقال زوجها مانويل زيلايا لوكالة فرانس برس إن الرئيسة لم تتلق سوى جرعتين من اللقاح مضيفاً أن الفحوصات الأخيرة أظهرت عدم اصابة الرئتين بأي ضرر.

الجديد بالذكر أنها شاركت خلال الأيام الماضية في العديد من الأنشطة العامة، خاصة يومي الثلاثاء والخميس،حينما حضرت الاحتفالات في تيغوسيغالبا بمناسبة الذكرى 275 لظهور العذراء سويابا، راعية هندوراس.

كما استقبلت في القصر الرئاسي الوزراء وكبار الموظفين لأداء القسم، وكذلك بطل العالم للملاكمة (الوزن الخفيف) تيوفيمو لوبيز، المولود في نيويورك لأبوين من هندوراس.

وأصيب سلفها خوان أورلاندو هرنانديز أيضًا بفيروس كورونا في عام 2020 وعانى من مضاعفات خطيرة أدت إلى دخوله المستشفى العسكري في تيغوسيغالبا.

منذ بداية الوباء، سجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 9,3 مليون نسمة 40 ألف إصابة وأكثر من 10500 حالة وفاة.