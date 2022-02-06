شاهد: صور بالأقمار الصناعية تظهر انتشار قوات على حدود روسيا البيضاء مع أوكرانيا

بثت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لقواتها العسكرية وهي تجري تدريبات جوية، تخص طواقم طائرات من المنطقة العسكرية الغربية، في لينينغراد المتاخمة لفنلندا وإستونيا.

وكانت روسيا أرسلت يوم السبت قاذفتين نوويتين طويلتي المدى في دورية في سماء بيلاروس التي تحد أوكرانيا من الشمال. وتأتي هذه التدريبات، في وقت نقل فيه الكرملين قوات من سيبيريا وأقصى الشرق إلى بيلاروس لإجراء تدريبات مشتركة.

مناورات قبل التدريبات

وعلى حدود بيلاروس مع أوكرانيا، أظهرت صور جرى التقاطها عبر الأقمار صناعية ونشرتها شركة أمريكية خاصة يوم الأحد، تفاصيل مناورات عسكرية، قبل التدريبات المشتركة التي أعلنتها موسكو ومينسك، والتي وصفها حلف شمال الأطلسي بأنها أكبر انتشار في بيلاروس منذ الحرب الباردة.

كذلك قالت روسيا وبيلاروس إنهما ستجريان تدريبات مشتركة، في الفترة بين العاشر والعشرين من فبراير شباط الجاري، بهدف التدريب على التصدي لهجوم على الحدود الجنوبية لتحالفهما. وقدمت روسيا بعض التفاصيل عن الصواريخ والطائرات الحربية التي ستشارك في هذه التدريبات.

وتأتي عمليات نشر القوات الجديدة والتدريبات المقررة، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب بسبب حشد قوات من روسيا، بالقرب من حدودها مع أوكرانيا. وتتهم دول غربية روسيا بالإعداد لغزو أوكرانيا، بينما تنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط.

صور حشد قوات على الحدود مع أوكرانيا

وأظهرت صور من شركة ماكسار تكنولوجيز، ومقرها الولايات المتحدة، أن وحدات عسكرية مسلحة بالصواريخ وقاذفات صواريخ متعددة ،وطائرات هجومية انتشرت في بيلاروس في ثلاثة مواقع قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه الصور. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يرد مسؤولون عسكريون في بيلاروس على مكالمات هاتفية يوم الأحد.

وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز إنها جمعت صورا لمعدات عسكرية، بالقرب من يلسك وريشيتسا ولونينتس في الرابع من فبراير شباط الجاري. وتقع جميع المواقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية ما قالت شركة ماكسار تكنولوجيز، إنه 15 طائرة سوخوي-25 هجومية ومنظومة إس-400 للدفاع الجوي في مطار لونينتس، وصواريخ إس.إس26 إسكندر وقاذفات صواريخ متعددة بالقرب من يلسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إنها أرسلت منظومة صواريخ إس-400، وطائرات حربية من طراز سوخوي-25 للمشاركة في التدريبات. وقبل التدريبات، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الخميس ساحة لإطلاق النار في غرب بيلاروس.