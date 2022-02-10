واشنطن توافق على بيع 36 مقاتلة إف-15 في صفقة قيمتها 14 مليار دولار لإندونيسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة وافقت الخميس على بيع أندونيسيا 36 مقاتلة إف-15 مقابل 14 مليار دولار، في صفقة تأتي بُعيد إعلان جاكرتا عن إبرامها صفقة مع باريس لشراء 42 مقاتلة رافال فرنسية مقابل 8.1 مليار دولار .

و تشمل الصفقة إلى جانب مقاتلات أف-15 محركات احتياطية ورادارات ونظارات للرؤية الليلية والتدريب وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت الخارجية الأميركية إنّ حيازة إندونيسيا هذه المقاتلات "ستعزز أمن شريك إقليمي مهم يمثل قوة استقرار سياسية وتقدم اقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، من دون أن تأتي على ذكر الصين التي يسعى الرئيس جو بايدن للتصدي لنفوذها الإقليمي المتنامي.

فيما تسعى إندونيسيا لتجديد أسطولها الجوي المتقادم منذ فترة والذي يتضمن حتى اليوم طائرات أف-16 الأمريكية الصنع و سوخوي 27 و سوخوي 30 الروسية.