شاهد: نزيل في أحد الفنادق الإسبانية يقفز من الطابق الثالث هربا من حريق

أجبر حريق نشب في أحد فنادق مدينة برشلونة الإسبانية رجلا على القفز من الطابق الثالث لينجو بنفسه. وقالت فرق الطوارئ الإسبانية إن النيران تسبت في جرح تسعة أشخاص أحدهم وصفت حالته بالحرجة.

وأظهرشريط فيديو حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، وقد التقط بواسطة هاتف محمول، رجلا يقفز من نافذة غرفة في الطابق الثالث، ليسقط على عدد من الحشايا تم وضعها على الرصيف بهدف تخفيف وقع الصدمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أيضا أن شخصا آخر قفز من النافذة هربا من الحريق. أما المتحدثة باسم فرق الطوارئ زولما إيتسا فقالت إنه يوجد شخصان آخران في حالة خطيرة، إلى جانب الرجل الذي وصفت حالته بالخطيرة.