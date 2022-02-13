شاهد: كيم جونغ أون يضع حجر الأساس لمشروع إسكان ضخم في العاصمة بيونغ يانغ

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد شارك في حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء سكنات عملاق جديد في بيونغ يانغ السبت. ونشر التلفزيون الحكومي تغطية للحدث الذي ظهر فيه الزعيم الشاب في الحفل الذي حضره الآلاف من عمال البناء وأفراد الجيش الذين تجمعوا للاستماع إلى خطاب كيم.

وقال كيم في خطابه بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "الهدف من هذا المشروع السكني يتمثل في بناء عشرة آلاف منزل آخر في إحدى ضواحي العاصمة، على الرغم من أن الظروف الاقتصادية الحالية في البلاد أصعب من أي وقت مضى".

أظهرت اللقطات المصورة للتلفزيون الرسمي إشارة إطلاق المشروع السكني بسلسلة من الانفجارات المنسقة بعد خطاب كيم للإعلان عن بدء المشروع.

تستخدم كوريا الشمالية جيشها بانتظام لإدارة وقيادة مشاريع البناء المدنية. ويعد هذا المشروع الضخم الذي سيتم إنجازه في منطقة هواسونغ في ضاحية ريونغ سونغ في بيونغ يانغ الثاني في غضون عامين.

وفي مارس- أذار الماضي، ظهر كيم جونغ أون في حفل مماثل لوضع حجر الأساس لبناء شقق في إحدى الضواحي الشرقية لبيونغ يانغ.

كافحت العاصمة الكورية الشمالية لإيواء سكانها لسنوات عديدة، وتعهد المؤتمر الأخير لحزب العمال الحاكم الذي عقد بداية عام 2021، ببناء المزيد من الشقق بهدف إنشاء 50000 منزل جديد.

كانت كوريا الشمالية أول دولة تغلق حدودها لمواجهة تفشي مرض كوفيد-19 في نهاية يناير- كانون الثاني 2020. ولا تزال حدود الدولة مغلقة حتى الآن. وأمام هذا الوضع عبرت وكالات الإعانة الدولية عن قلق كبير بشأن تأثير هذه الفترة الطويلة من العزلة العميقة على البلاد التي تواجه منذ عقود أزمة شح في توفير الغذاء والدواء لمواطنيها.