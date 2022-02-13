السعودية تحكم بسجن 11 شخصا في تهم غسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 2.6 مليار دولار

نقل التلفزيون السعودي الرسمي نقلا عن بيان للنيابة العامة أن حكما صدر بسجن 11 شخصا بينهم تسعة وافدين بتهم غسل أموال تبلغ عشرة مليارات ريال (2,67 مليار دولار). وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات جرت مع أربعة متهمين في قضية غسيل أموال أحدهم مواطن والآخرين وافدينز وأضافت أن التحقيقات أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين بتعاملات بنكية من أجل تحويل أموال غير مشروعة خارج المملكة.

وأضاف التلفزيون أن السلطات قضت بسجن المجموعة 52 عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال ومحافظ استثمارية بحوذتهم. ويبلغ سعر صرف الريال نحو الدولار، 3.7516 ريال.

أصدر القضاء السعودي في أغسطس/آب الماضي، أحكاما بمصادرة أموال بقيمة 140 مليون ريال سعودي من مجموعة من المدانين في قضية غسيل أموال وسجنهم 24 عاما.