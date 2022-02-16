فيديو: روسيا تسحب قواتها من القرم بعد انتهاء مناوراتها.. والغرب يحكم على موسكو بأفعالها

أعلنت روسيا الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014 حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو اوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالات الأنباء الروسية "أنهت وحدات اقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر السكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية".

وعرض التلفزيون العام مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسرا يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا، بروسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن آليات سلاح المشاة والمدفعية تغادر القرم في قطارات.

وأتى الاعلان غداة تأكيد روسيا سحب جزء من قواتها المنتشرة عند حدود اوكرانيا.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، روسيا إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة" تظهر تراجع التصعيد بشأن أوكرانيا "الذي يهدد السلام والأمن في اوروبا".

وقال ميشال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "هذا هو شرط قيام حوار سياسي صادق. لا يمكننا اعتماد الدبلوماسية إلى ما لا نهاية، بينما الجانب الآخر يحشد قوات".

وتابع أن "الاختيار اليوم هو اختيار بين الحرب والتضحيات المأساوية الناتجة عن تلك الحرب أو شجاعة الحوار السياسي وشجاعة المفاوضات الدبلوماسية".

لن يبقى "جندي روسي واحد"

وأكدت بيلاروس الأربعاء، أن جميع الجنود الروس المتواجدين على أراضيها في إطار المناورات العسكرية الواسعة النطاق، سيغادرون البلاد مع الانتهاء المرتقب لهذه التدريبات في العشرين من شباط/فبراير.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مؤتمر صحافي "لن يبقى جندي روسي واحد، ولا قطعة واحدة من المعدات (العسكرية) في بيلاروس بعد إجراء المناورات مع روسيا".

ويتخوف قادة الدول الغربية من احتمال شن هجوم على أوكرانيا، وقد حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، من أن هجوما تشنه موسكو "لا يزال ممكنا جدا".

الحكم من خلال أفعالها

ومن جهته قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لشبكة "سكاي نيوز" يوم الأربعاء، إنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية.

وقال "سنصدق ما تقوله روسيا لكننا سنحكم عليهم بناء على أفعالهم".

وأضاف أن بريطانيا لم تر حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وتابع "لا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".