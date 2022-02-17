بالفيديو: 4 قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب أوروبا ومخاوف من أضرار بشرية ومادية في بريطانيا

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في عواصف عنيفة ضربت وسط أوروبا الخميس، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.

تسببت العواصف العنيفة في تعثر شبكات النقل في بريطانيا وألمانيا وتركت عشرات الآلاف بدون كهرباء. قالت شركة تشغيل السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إنه من غير المتوقع تشغيل قطارات المسافات الطويلة في الجزء الشمالي من ألمانيا قبل منتصف نهار الخميس، فيما اجتاحت العاصفة "يلينيا" مناطق هيسن وساكسونيا وجنوب براندنبورغ، تسببت في توقف حركة القطارات وإلغاء رحلات جوية وإغلاق المدارس، وحذر الخبراء من عواصف لاحقة.

عاصفة "يلينا" تضرب ألمانيا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن عاصفة "يلينا" ولدت رياحا بسرعة بلغ معدلها 120 كيلومترا في الساعة خلال نصف ساعة في جبل بروكن، أعلى قمة بشمال ألمانيابجبال هارتس في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس 17 فبراير/ شباط 2022). وبلغت أقصى سرعة إلى حدّ 152 كيلومترا في الساعة.

في شمال ألمانيا لقي سائق عمره 37 عاما حتفه في سقوط شجرة قرب بلدة باد بيفنسن.

كما ألغت المطارات العديد من الرحلات الجوية بسبب الرياح العاتية ، بما في ذلك مطار برلين براندنبورغ و مطار فرانكفورت فقد ألغى مطار هامبورغ حوالي 12 رحلة.كما تم تعليق خدمات العبارات مؤقتًا في العديد من الأماكن ، مثل لوبيك وروستوك.

هذا وتسببت العاصفة أيضا في بقاء حوالي 54000 منزل بدون كهرباء خلال الليل في شمال الراين وستفاليا، بينما تضرر حوالي 10.000 شخص في بافاريا من انقطاع التيار الكهربائي. وغالبا ما كان سبب الانقطاع هو سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء.

أعلنت فرقة الإطفاء في برلين حالة الطوارئ للمرة الثانية صباح الخميس حيث تم استدعاؤها للتدخل في أكثر من 100 عملية ولم ترد انباء عن وقوع إصابات.

بولندا

في بولندا وصلت سرعة الرياح إلى 125 كلم بالساعة وألحقت أضرارا كبيرة بأكثر من 500 منزل واقتلعت مئات الأشجار وقطعت الكهرباء ليلا عن 324 ألف منزل.

وقالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح في سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء في كراكوف.

وقتل شخص في سقوط شجرة على سيارته في غرب البلاد.

العاصفة دادلي تضرب بريطانيا ومخاوف من أضرار بشرية ومادية

تعرضت آلاف المنازل في بريطانيا لانقطاع الكهرباء بعد أن اجتاحت العاصفة "دادلي" أجزاء من المملكة المتحدة، وشهدت مناطق في ويلز هبوب رياح تصل سرعتها إلى 81 ميلاً في الساعة (130 كم / ساعة) . وقالت شركة نورثرن باورجريد للكهرباء، إن هناك ألف بيت لا تصل إليه الكهرباء حتي صباح الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال متحدث رسمي للشركة: "فرقنا أعادت الطاقة إلى حوالي 19000 منزل وشركة تأثرت بالعاصفة دادلي" مضيفا " نعمل على إعادة الكهرباء لحوالي 1000 بيت"

واعتبارًا من اليوم الخميس، تأثرت العشرات من شركات القطارات في شمال بريطانيا وميدلاندز وويلز وفي معظم أنحاء اسكتلندا، كما توقفت بعض القطارات بسبب الأضرار التي لحقت بالأسلاك الكهربائية للسكك الحديد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرات عدة للأيام المقبلة، مشيرةً إلى أن العواصف تشكل "خطراً على الحياة وأضراراً في المباني". كما حذرت فرق الطوارئ الطبية سكان بعض المناطق في إنجلترا بعدم الخروج من منازلهم. كما أصدرت السلطات إنذارات بإمكانية حدوث فيضانات في 11 منطقة مختلفة في البلاد.

كما تم إلغاء القطارات في اسكتلندا ليلة الأربعاء بسبب العاصفة دادلي. وقالت شبكة ريل إن العاصفة "تسببت في اضطراب كبير" وحذرت من أن العاصفة إيونيس "ستكون أشد" يوم الجمعة.

التشيك

واجتاحت العواصف أيضا جمهورية التشيك وقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 ألف مشترك فيما أدى سقوط أشجار على طرق وسكك حديد إلى تعطل حركة المرور.

ووصلت سرعة الرياح إلى 181 كلم بالساعة في سنيزكا، أعلى قمة في تشيكيا في الشمال.

ونقل ثلاثة أطفال إلى المستشفى للعلاج من إصابات بعد حادث مروري في جنوب غرب البلاد. فقد اقتلعت الرياح غطاء محرك سيارة ما تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها فانحرفت واصطدمت بسيارة أخرى.

وألحقت الرياح أضرارا بأسطح مبان في أنحاء البلاد أو دمرتها.

هولندا

في هولندا تسببت الرياح القوية في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم شرطي.

وأصيب الشرطي بعدما اقتلعت العواصف سطح مبنى تجاري في دويفن قرب آرنهيم، حسبما أعلنت الإذاعة العامة إن أو إس.