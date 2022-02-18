وزير الصحة: ألمانيا تجاوزت ذروة أوميكرون

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ يوم الجمعة، إنه يعتقد أن البلاد تجاوزت ذروة تفشي المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات.

ولفت الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع أعداد المصابين أثبتت فعاليتها، محذراً من رفعها بسرعة.

ولفت عالم الأوبئة لوترباخ إلى أن ما يصل إلى 12٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين الستين عاماً وما فوق في ألمانيا لا يزالون غير محصنين بشكل كامل. ويفوق هذا الرقم بثلاث أو أربع مرات الأشخاص غير المحصنين في بلدان أخرى.

وكانت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، أبطأ من جيرانها في تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس. وتعد الدنمارك أول دولة أعادت الحياة إلى ما كانت عليه قبل كورونا.

ووافق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الولايات الاتحادية الـ16 يوم الأربعاء، على خطة ترتكز على ثلاث خطوات اساسية لرفع القيود المفروضة في البلاد بحلول 20 مارس/ اذار.

وقال لاوترباخ "إذا رفعنا إجراءات الإغلاق بشكل فوري، إن عدد الضحايا سيرتفع مرة جديدة".

ومن بين الخطوات المحتملة، إلغاء إلزام المتسوقين بمتاجر السلع غير الضرورية بإبراز شهادة تفيد بتلقي التطعيم أو نتيجة فحص سلبية، وزيادة عدد الحضور بالتجمعات الخاصة في الأماكن المغلقة إلى 20 بشرط تلقي الجميع التطعيمات.

وسيظل وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن العامة ووسائل النقل العام.