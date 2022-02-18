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إسرائيل

شاهد: الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة لفلسطينيين في حي الشيخ جراح

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بقلم:  يورونيوز
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الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة لفلسطينيين في حي الشيخ جراح
الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة لفلسطينيين في حي الشيخ جراح   -   حقوق النشر  AFP

تظاهر فلسطينيون ونشطاء في حي الشيخ جراح المضطرب بالقدس الشرقية للاحتجاج ضد قيام مجموعات المستوطنين بطرد عائلات فلسطينية أخرى من منازلها. وتتواصل الاضطرابات في الحي لليوم السادس على التوالي. وقامت الشرطة الإسرائيلية بقمع مظاهرة للسكان والمتضامنين معهم.

وقامت الشرطة باطلاق قنابل الصوت وتفريق المتظاهرين بالقوة.

يأتي الاعتصام بحي الشيخ جراح، عقب إقدام عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأحد الماضي، على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة في الحي، معتبراً إياها "مكتبًا" له.

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ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.