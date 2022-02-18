شاهد: الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة لفلسطينيين في حي الشيخ جراح

تظاهر فلسطينيون ونشطاء في حي الشيخ جراح المضطرب بالقدس الشرقية للاحتجاج ضد قيام مجموعات المستوطنين بطرد عائلات فلسطينية أخرى من منازلها. وتتواصل الاضطرابات في الحي لليوم السادس على التوالي. وقامت الشرطة الإسرائيلية بقمع مظاهرة للسكان والمتضامنين معهم.

وقامت الشرطة باطلاق قنابل الصوت وتفريق المتظاهرين بالقوة.

يأتي الاعتصام بحي الشيخ جراح، عقب إقدام عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأحد الماضي، على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة في الحي، معتبراً إياها "مكتبًا" له.

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.