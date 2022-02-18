الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد ‬‬‬حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2022. جاء ذلك بحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية التونسية الجمعة "الرائد الرسمي".

وكان سعيد قد ممد حالة الطوارئ في بلاده لأول مرة لمدة 6 أشهر بداية من 26 ديسمبر/ كانون أول 2020 حتى 23 يونيو/حزيران 2021. وفي 24 يونيو- حزيران الماضي مدد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 يوليو/تموز من العام نفسه.

وفي 24 يوليو- تموز مدد سعيد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 من الشهر الجاري، قبل أن يتم تمديدها مرة آخرى إلى غاية نهاية العام الجاري.

وفي أواخر العام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ، إثر هجوم إرهابي قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة. ومنذ ذلك الحين يتم تمديد حالة الطوارئ في البلاد لعدة مرات بفترات متباينة.

وشهدت تونس في مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.