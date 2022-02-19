الرئيس الأوكراني يؤكد لنظيره الفرنسي "عدم رغبته في الرد على الاستفزازات" الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت أنه لن "يرد" على "الاستفزازات" الروسية في شرق أوكرانيا، مشددا على استعداده "للحوار" مع موسكو.

وأوردت الرئاسة الفرنسية أن زيلينسكي "أعرب عن عدم رغبته في الرد على الاستفزازات على طول خط التماس"، وأشارت إلى بذل "مساع أخيرة" من أجل "تجنب نزاع كبير في أوكرانيا" خلال محادثة مقررة الأحد بين ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

تحدثت أوكرانيا عن تقارير تفيد بزيادة انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الانفصاليين المدعومين من روسيا في الآونة الأخيرة. ويخشى حلفاء كييف الغربيون من أن تكون روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا. وتنفي موسكو أي خطط لمهاجمة جارتها.

وقال زيلينسكي على تويتر "أُطلعت على خطورة الموقف على الجبهة. وعلى خسائرنا وعلى القصف".