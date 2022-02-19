الرئيس الأوكراني سيتوجه إلى ميونيخ ويلتقي نائب الرئيس الأمريكي

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يغيّر خططه لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن السبت، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من غزو روسي.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي مع كاملا هاريس نائب الئريس الأمريكي في ميونيخ، فيما يرجح أن يكون تعبيرا قويا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الدولة الأوروبية بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "مقتنع" بأن روسيا اتخذت قرارا لغزو أوكرانيا.

ومن دون الإشارة إلى تساؤلات الرئيس الأميركي جو بايدن حول ما إذا كان من الحكمة مغادرة زيلينسكي كييف، أصدر مكتب الرئيس الاوكراني بيانا شدد فيه على أن الوضع في شرق أوكرانيا "ما زال تحت السيطرة تماما".

وسيلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى هاريس، بحسب مكتبه.

وأوضح مكتب الرئيس الأوكراني أن "فولوديمير زيلينسكي يتوقع اتفاقات ملموسة تتعلق بحصول بلادنا على دعم عسكري ومالي إضافي" لافتا إلى أنه سيعود إلى كييف في وقت لاحق السبت.

وكان بايدن الذي يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراره بغزو أوكرانيا، حذّر الجمعة من أنه "قد لا يكون خيارا حكيما" أن يحضر زيلينسكي مؤتمر ميونيخ السنوي مضيفا "لكنه قراره".

وفي سياق متصل، ذكر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته فإن هاريس ستلقي أيضا كلمة تحذر فيها روسيا من أن أي غزو لأوكرانيا قد يؤدي على الأرجح إلى انتشار أكبر لحلف شمال الأطلسي على أعتابها، وأنها ستواجه تكلفة مالية ضخمة إذا أقدمت على تلك الخطوة.

وأضاف المسؤول أن رسالتها ستوضح رغم ذلك أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الدبلوماسية "حتى في هذا التوقيت المتأخر"‭‭‭ ‬‬‬حتى مع توجيه بايدن ومسؤولين آخرين بالإدارة تحذيرات شديدة من أن نافذة الدبلوماسية تنغلق.

والتقت هاريس يوم الجمعة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج وقادة من ثلاث دول في البلطيق، وقالت إنه يتعين على روسيا أن تبين أنها منفتحة على الدبلوماسية في حين أشارت إلى‭‭‭ ‬‬‬وجود موقف موحد بين الدول الأعضاء في حلف الأطلسي وعددها 30، وحذرت موسكو من عواقب وخيمة إذا غزت أوكرانيا.

كان بايدن قال يوم الجمعة إن بوتين قرر غزو أوكرانيا وأنه يواصل نشر معلومات كاذبة لمحاولة إيجاد ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية قد تحدث في غضون أيام.

وتنفي روسيا أي خطط لها لغزو أوكرانيا لكنها تسعى لمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي وتتهم الغرب بالهستيريا. و يوم الجمعة طلب الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا من المدنيين مغادرة المناطق الانفصالية على حافلات، في خطوة يخشى الغرب أن تكون جزءا من ذريعة لشن هجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن بوتين سيشرف على تدريبات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. ووصف المسؤول الكبير بالإدارة الأمريكية القرار بأنه "تصعيدي ويبعث على الأسف".