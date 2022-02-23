فيديو: الانفصاليون الموالون لموسكو يقصفون خط الجبهة شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي الأربعاء في قصف شنّه انفصاليون موالون لموسكو على خطّ الجبهة في شرق البلاد، في سياق من التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا.

ولم تحدّد القوات المسلّحة الأوكرانية مكان الهجوم، واكتفت بالقول في بيان إن جنديًا "قُتل متأثرًا بجروحه" وآخر أُصيب بجروح جراء قصف.

ومنذ مطلع العام وتصاعد التوتر على الجبهة في شرق أوكرانيا، قُتل تسعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية ومدنيّ، معظمهم جراء قصف.

وفي 2021، قُتل 66 جنديًا في محيط "جمهوريتَي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.

ويؤكد الانفصاليون الموالون لروسيا أن عددًا من المدنيين قُتلوا في الأيام الأخيرة بنيران الجيش الأوكراني، الأمر الذي تنفيه كييف مؤكدة أن جيشها لم ينفّذ أي عملية قصف في هذه المناطق.

ويثير تصاعد أعمال العنف على الجبهة في الشرق الأوكراني الذي يشهد منذ ثماني سنوات حربًا بين كييف والانفصاليين خشية غربية من خطر اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا.

واعترفت موسكو التي تحشد عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، الاثنين باستقلال هاتين المنطقتين الانفصاليتين وأمرت بنشر جنود روس فيهما.