شاهد: حلفاء مجموعة السبع يجتمعون بشكل طارئ بعد غزو روسيا لأوكرانيا

انطلق بعد ظهر الخميس الاجتماع الافتراضي الطارئ بين الولايات المتحدة وحلفائها في إطار مجموعة السبع للنظر في الإجراءات التي ستتخذها المجموعة إزاء روسيا عقب غزوها لأوكرانيا. وتستعد مجموعة السبع للرد على ما وصفه الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء "بهجوم استفزازي وغير مبرر" من القوات العسكرية الروسية" على أوكرانيا.

وقال جو بايدن في بيان إن "الرئيس فلاديمير بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار من شأنها أن تسبب معاناة بشرية وخسائر كارثية". جاء هذا البيان بعد وقت قصير من إعلان فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في شرق أوكرانيا. وأكد البيت الأبيض أن "العواقب الأخرى التي ستفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها على روسيا" سيعلن عنها في وقت لاحق الخميس.

وتباع الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستنسق أيضا مع حلفائها في الناتو "لضمان رد قوي وموحد يردع أي عدوان ضد الحلف".

من المنتظر أيضا أن يجتمع حلف شمال الأطلسي بشكل عاجل الجمعة، بعد أن أعلن الخميس أنه عزز وجود قواته على جناحه الشرقي ووضع مئات الطائرات والسفن في حالة تأهب.

تضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.