أوكرانيا وروسيا .. تطورات الأزمة في سطور

فيما يلي أهم التطورات في الأزمة الأوكرانية الآن:

العناوين الرئيسية

* الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر بشن "عملية عسكرية خاصة" تستهدف أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس للقضاء على ما وصفه بأنه تهديد خطير.

* الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتمد مرسوما لفرض الأحكام العرفية والبرلمان يقره.

* بوتين يقول إن هدفه هو نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفكر النازي.

* حرس الحدود الأوكراني يقول إن قوات روسية هاجمت أوكرانيا من روسيا البيضاء ومن روسيا بدعم من روسيا البيضاء نحو الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الخميس وإن هجوما بدأ أيضا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها.

* وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء تنقل عن متحدث باسم انفصاليين مدعومين من روسيا في إقليم دونيتسك الأوكراني أنهم شنوا ضربات على نطاق واسع على القوات الأوكرانية على امتداد الخط الفاصل بين الجانبين.

* وزير الدفاع الأوكراني يقول إن العدو بدأ قصفا مكثفا لوحدات أوكرانية في الشرق ومراكز التحكم العسكرية ومطارات.

* الرئيس الأمريكي جو بايدن يندد بهجوم الجيش الروسي غير المبرر دون أي استفزاز في مكالمة مع الرئيس الأوكراني.

من أقوال بوتين

"لقد قررت تنفيذ عملية عسكرية خاصة".

"هدفها هو حماية الناس الذي تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية... على مدار السنوات الثماني الماضية. ولهذا فسوف نعمل جاهدين من أجل نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفكر النازي".

"وكذلك محاكمة من ارتكبوا جرائم دموية عديدة بحق المدنيين بمن فيهم مواطنون من الاتحاد الروسي".

أحداث منتظرة

* الرئيس الأمريكي بايدن سيلتقي بنظرائه في دول مجموعة السبع صباح الخميس لتحديد الإجراءات القاسية التي ستتخذ ضد روسيا بعد قرار الرئيس الروسي شن ما وصفها بايدن بأنها "حرب مع سبق الإصرار" على أوكرانيا.

* قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات أخرى على روسيا في اجتماع طارئ يوم الخميس وفقا لما ورد في بيان أصدره الاتحاد.

* سفراء حلف شمال الأطلسي يعقدون اجتماعا طارئا يوم الخميس.