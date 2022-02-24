بوتين يقول إن الهجوم على أوكرانيا هو "السبيل الوحيد للدفاع عن روسيا"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إنه لم يكن "هناك سبيلاً آخر" للدفاع عن روسيا إلا إرسال القوات العسكرية إلى أوكرانيا، في وقت يستكمل فيه الجيش الروسي هجوماً بحرياً وبرياً وجوياً على الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقال بوتين خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال في موسكو "ما يحدث حالياً نتيجة الإجراءات المقيِّدة (التي فرضت علينا) إذ لم يتركوا لنا أي سبيل آخر للتعامل (مع الأزمة) بشكل مختلف".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا لا تريد إلحاق ضرر بالنظام الاقتصادي العالمي، ولا تريد أن يتم استبعادها منه، فيما قالت عواصم القوى الغربية إنها تحضر لعقوبات "غير مسبوقة" على موسكو.

وأضاف بوتين أن روسيا ستستمر في المساهمة في الاقتصاد العالمي ولا نريد "إلحاق ضرر به، يجب على شركائنا أن يفهموا ذلك وألا يدفعونا خارج هذه المنظومة".

وأكد بوتين أن روسيا "استعدت" للعقوبات الجديدة على اقتصادها ودعا رجال الأعمال إلى التضامن مع الحكومة.

وكان بوتين أعلن فجر الخميس عن بدء عملية عسكرية روسية في أوكرانيا بهدف "نزع سلاحها" و"طرد النازيين منها"، وفور إعلانه بدأ الجيش بتنفيذ ضربات صاروخية وجوية على قواعد أوكرانية.

وندد الغرب بشدة بالعمليات العسكرية الروسية، وتوعد موسكو بعقوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل، فيما أبقت الصين على نبرتها التي تميّزت بها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وكررت تفهمها "المخاوف الروسية".