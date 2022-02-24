شاهد: أعمدة الدخان تتصاعد من مطار تشوجويف العسكري الأوكراني عقب قصف روسي

أظهرت لقطات مصورة اليوم الخميس، تصاعد دخان كثيف من مطار عسكري أوكراني في تشوجويف بينما تقول روسيا إنها دمرت قواعد جوية ودفاعات جوية في أوكرانيا.

وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، حيث سمع دوي انفجارات في جميع أنحاء البلاد وحذر وزير خارجيتها من "غزو شامل".

وأكدت خدمة حرس الحدود الأوكرانية، وقوع هجمات على وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش، نفذت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وأشارت وسائل إعلام عن سقوط مدني واحد وإضابة آخرين في أوكرانيا.

يذكر أن المحاولات الدبلوماسية التي تمت في الأسابيع الماضية وفرض العقوبات على موسكو فشلت في ردع بوتين الذي حشد ما بين 150 ألف و200 ألف جندي على طول الحدود مع أوكرانيا.

وقال بوتين في إعلان تلفزيوني مفاجئ "لقد اتخذت قرار عملية عسكرية"، وهو ما أثار إدانة فورية من الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيين آخرين، وأدخل الأسواق المالية العالمية في اضطراب.