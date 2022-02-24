ما هو نظام سويفت المقدم على أنه أقوى سلاح ضد روسيا؟

سويفت هو نظام لتبادل المعلومات المالية تديره شركة خاصة منذ العام 1973. يطالب الرئيس الأوكراني بفصل روسيا عن هذا النظام.

ما هو سويفت؟

سويفت هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. يقع مقر هذه الجمعية التعاونية في بلجيكا وتحديدا في لا هولب، بالقرب من بروكسل. تأسست في العام 1973 من قبل البنوك الرائدة في العالم. الجمعية علبارة عن وسيط مبدأه بسيط: استبدال التلكس بخدمة الرسائل الآلية لكتابة وإرسال أوامر الدفع بين البنوك المختلفة في جميع أنحاء العالم. لا تحتفظ سويفت بالأموال أو تحولها، ولكنها تسمح للبنوك بإبلاغها بالتبادلات التي تهمها. النظام يربط أكثر من 11000 مؤسسة في أكثر من 200 دولة. في العام 2021، نُقلت ما معدله 42 مليون رسالة في اليوم.

ماذا ستكون عواقب تعليق سويفت بالنسبة لروسيا؟

لقد حظر المجتمع الدولي بالفعل بلدًا من استخدام خدمة سويفت. في عام 2012، طردت الشركة 30 مؤسسة إيرانية من خدماتها، بما في ذلك بنكها المركزي، تماشيًا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي. بعد توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية في العام 2015، أعيد ربط طهران بالنظام، ثم انفصلت مرة أخرى عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في عهد دونالد ترامب في العام 2018.

وفقًا لمركز كارنيجي في موسكو، خسرت إيران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و 30 بالمئة من تجارتها الخارجية نتيجة لهذا الفصل. بالنسبة لمركز الأبحاث الدولي الذي يتخذ من موسكو مقراً له، سيكون التأثير على الاقتصاد الروسي "مدمراً بنفس القدر". تعتمد روسيا بشدة على نظام سويفت نتيجة المليارات من صادرات من الهيدروكربونات التي تعمل بالدولار.

يمكن للبنوك الروسية أن تعتمد على النظام الوطني للتبادلات المصرفية في البلاد. ومع ذلك، سيكون لديهم صعوبات كبيرة على الصعيد الدولي. فالتأثير الاقتصادي سيكون خطيرًا وفوريًا. في العام 2014، تم التلويح بالتهديد بهذه العقوبة بعد غزو شبه جزيرة القرم وقدر وزير المالية الروسي في ذلك الوقت تأثير مثل هذا الإجراء بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.