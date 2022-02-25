شاهد: الجيش الروسي يقصف مبنى جهاز الأمن الإقليمي الأوكراني في تشيرنيهيف

قصفت القوات الروسية المبنى الإقليمي لجهاز الأمن الأوكراني في تشيرنيهيف بعد ظهر الجمعة. وأدى القصف لإندلع حريق كبير في المبنى المكون من طابقين. وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن القصف لم يوقع إصابات. واشتعلت النيران في المبنى التابع لوحدة إدارة الأمن الإقليمية في تشيرنيهيف.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية، اندلع الحريق في مبنى القسم الإقليمي لجهاز الأمن الأوكراني، بعد سقوط قذيفتين روسيتين بعد الساعة 3:15 مساءً بحسب التوقيت المحلي. وأفادت الأنباء أن القوات الروسية حاصرت مدينة تشيرنيهيف الواقعة في شمال أوكرانيا الجمعة.