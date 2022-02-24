شاهد: مظاهرات حول العالم تضامناً مع أوكرانيا

خرج محتجون إلى الشوارع في مدن عدة حول العالم، هذا الخميس، دعماً لأوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق حملة عسكرية على الجمهورية السوفياتية السابقة فجر الخميس.

وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المئات بالقرب من بوابة براندنبورغ التي تمت إضاءتها مساء الأربعاء باللونين الأصفر والأزرق وهما لونا العلم الأوكراني.

وفي فرنسا تظاهر المئات أمام مقر السفارة الروسية في باريس، مرددين شعارات "أوقفوا بوتين" و"أوقفوا الحرب" وحملوا لافتات كتب عليها "لا للحرب" و"بوتين أوكرانيا 2022، هتلر بولندا 1939". وقالت إحدى المشاركات التي تحمل الجنسيتين الأوكرانية والفرنسية "نحن هنا لندعم الشعب الأوكراني، لندعم هؤلاء الذين لا يزالون هناك".

وفي العاصمة السويدية، ستوكهولم، تظاهر نحو 150شخصاً أمام مقر السفارة الروسية رافعين الأعلام الأوكرانية ومرددين شعارات تضامنية مع الدولة السوفياتية السابقة. وطالب المحتجون بوضع حد "للمجنون الدموي بوتين" ووقف الاعتداء.

وفي هولندا تظاهر نحو 100 شخص مؤيد لأوكرانيا أمام مقر السفارة الروسية في لاهاي، وشارك آخرون عددهم 100 تقريباً في تظاهرة في العاصمة أمستردام، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية.

ونُظمت مظاهرات مشابهة أخرى في مدن عالمية بينها دبلن وبيروت وطوكيو وإسطنبول ولشبونة وصوفيا ونيقوسيا ووارسو.