الرئيس الأوكراني يكذب خبر نقله إلى ملجأ محصن بشريط مصور يقول فيه"نحن جميعاً هنا" في كييف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور الجمعة ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف "للدفاع" عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

وقال زيلنسكي وإلى جانبه خصوصا رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه "نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".

ويأتي ظهور زيلنسكي في الوقت الذي تداولت فيه وسائل إعلام روسية وأمريكية خبر نقله إلى ملجأ محصن مع اقتراب القوات الروسية من كييف.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين الأوروبيين من أصحاب "الخبرات القتالية" للانضمام إلى صفوف شعبه في الدفاع عن البلاد ضد الغزو الروسي. وقال زيلينسكي "إذا كانت لديك خبرة قتالية في أوروبا ولا تريد النظر إلى تردد السياسيين فيمكنك القدوم إلى بلدنا والانضمام إلينا في الدفاع عن أوروبا، حيث أصبح ذلك ضروريا للغاية الآن".

كذلك طالب زيلينسكي الأوروبيين بالضغط على حكوماتهم من أجل توفير المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا. وتعجب زيلينسكي، أثناء حديث بدا خلاله مرهقاً، مما وصفه ببطء الجهود الغربية لمساندة أوكرانيا