الغزو الروسي لأوكرانيا: أوركسترا زغرب تسحب مقطوعات لتشايكوفسكي.. وحرمان روسيا من مسابقة "يوروفيجن"

تتوالى تبعات العمليات العسكرية التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية على الأنشطة الفنية في العالم، وقد وصلت تردداتها إلى فرق موسيقية في أوروبا وحتى إلى مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية الشهيرة.

أعلنت دار الأوبرا الملكية في لندن، الجمعة عن إلغاء موسم من عروض فرقة باليه بولشوي الشهيرة في موسكو إثر الغزو الروسي لأوكرانيا

تعليق موسم باليه بولشوي الصيفي في دار الأوبرا الملكية

وقالت في بيان إنّ :"موسم باليه بولشوي الصيفي المرتقب في دار الأوبرا الملكية كان في مراحل تنظيمه النهائية"، مضيفةً "لسوء الحظ، وفي ظل الظروف الحالية، لا يمكن المضي قدماً به".

وأصبحت دار الأوبرا الملكية بعد هذا الإعلان أحدث مؤسسة غربية تلغي تعاونها مع فرق روسية.

وفي ألمانيا، طُلب من قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغيف أن يصدر موقفا علنيا ضد العمليات العسكرية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا وإلّا سيواجه خطر فقدان عمله المستمر منذ 2015 كقائد رئيسي لأوركسترا ميونيخ الموسيقية.

وقال ديتر ريتر، رئيس بلدية المدينة الواقعة في مقاطعة بافاريا في بيان: "طلبت من فاليري غيرغييف أن ينأى بنفسه بصورة واضحة وقاطعة عن الحرب الوحشية التي يشنها بوتين ضد أوكرانيا والتي وصلت إلى مدينتنا الشريكة كييف".

وكان غيرغيف، وهو رئيس مسرح مارينسكي في سانت بطرسبرغ ويُعرف بعلاقاته المقربة من الكرملين، أوقف فجأة الخميس من المشاركة في حفلات موسيقية كان من المقرر أن يقود فيها أوركسترا فيينا الموسيقية في قاعة كارنيغي بنيويورك.

كما طلبت دار أوبرا "سكالا" في ميلانو الخميس من غيرغيييف المقرب من بوتين والذي أخرج العرض الأول لمسرحية "ملكة البستوني" لتشايكوفسكي الأربعاء في الدار الإيطالية العريقة، توضيح موقفه من غزو أوكرانيا تحت طائلة إقصائه عن العروض المقبلة للمسرحية المقررة بين 5 و 13 آذار/مارس.

روسيا ستُحرم من المشاركة في نسخة العام من مسابقة "يوروفيجن"

ستُحرم روسيا من المشاركة في نسخة هذا العام من مسابقة "يوروفيجن" الغنائية، وسط خشية المنظمين على سمعة هذا الحدث الموسيقي التلفزيوني الأبرز في أوروبا إثر العمليات العسكرية على أوكرانيا.

وقال اتحاد البث الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، الجهة المنظمة للحدث، في بيان نشره الجمعة "في إطار الأزمة غير المسبوقة الدائرة حاليا في أوكرانيا، نخشى أن تضرب مشاركة روسيا مصداقية المسابقة هذا العام. قبل اتخاذ القرار، أخذ الاتحاد الوقت اللازم لإجراء مشاورات واسعة مع أعضائه".

وكانت روسيا فازت مرة واحدة في المسابقة عام 2008، فيما حصدت أوكرانيا المركز الأول مرتين سنة 2004 و2016.

أوركسترا زغرب تسحب مقطوعات لتشايكوفسكي

سحبت أوركسترا زغرب الفيلهارمونية مقطوعتين موسيقيتين للمؤلف الروسي الشهير تشايكوفسكي من حفلة لها الجمعة تضامناً مع أوكرانيا بعد الغزو الروسي لأراضيها.

وقالت الفرقة عبر موقعها الإلكتروني "بسبب الوضع الجديد في أوكرانيا الذي يؤثر على العالم بأسره ويثير قلقاً مرعباً، تعرب أوركسترا زغرب الفيلهارمونية... عن تضامنها مع الشعب الأوكراني وتغيّر برنامج حفلها الليلة".

ومن بين مؤلفات تشايكوفسكي الموسيقية الثلاث التي كان من المقرر عزفها في قاعة فاتروسلاف ليسينسكي الجمعة، بقيت فقط مقطوعة واحدة على الكمان ضمن البرنامج، في حين استُبدلت المقطوعتان الموسيقيتان الأخريان بعملين للودفيغ فان بيتهوفن وصامويل باربر.

وقال مدير الأوركسترا ميركو بوخ لصحيفة Jutarnji List الالكترونية "أجرينا أمس تدريبات اتّسمت بكآبة كبيرة"، مضيفاً: "لدينا زملاء كثر من أوكرانيا وكانوا مستائين للغاية، وشعرنا جميعاً بالسوء لذلك غيّرنا برنامج الحفل الموسيقي... نحن فنانون، ولا يمكننا أن نحارب إلّا عبر الموسيقى".

وفي غضون ذلك، أعلن المسرح الوطني الكرواتي في زغرب عن تأجيل حفل مرتقب في 6 آذار/مارس بعنوان "سرينادة روسية"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.