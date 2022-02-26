فيديو: روسيا ستطلق سراح الجنود الأوكرانيين الثمانين الذين "ألقوا بسلاحهم" على جزيرة الثعبان

في تضارب للأنباء الواردة من ساحة القتال بين الجيشين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إنها ستطلق سراح 82 جندياً أوكرانيا استسلموا طواعية بجزيرة زميني (جزيرة الثعبان).

وانتشر تسجيل تم تداوله إعلامياً لعنصر من حرس الحدود الأوكراني قام بسب القوات الروسية عبر المذياع ورفض الاستسلام لها.

وأعلن بعدها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 13 عنصراً من حرس الحدود على الجزيرة ومنح كل منهم لقب "بطل أوكرانيا".

إلا أن روسيا نفت مقتل الجنود الأوكرانيين على الجزيرة وقالت إن 82 جندياً أوكرانياً كانوا يحرسونها ألقوا بسلاحهم طواعية وتم أسرهم وسيتم "إعادتهم إلى عائلاتهم".

وقال ميخائيل ياسنيكوف، نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم السبت: "تم تسليم مجموعة من العسكريين الأوكرانيين من جزيرة سنيك (الثعبان) إلى مدينة سيفاستوبول بواسطة قاطرة إنقاذ. هؤلاء هم 82 شخصا ألقوا أسلحتهم وقرروا العودة إلى ديارهم وعائلاتهم".

وأضاف: "احترم بحارة أسطول البحر الأسود قرار حرس الحدود الأوكرانيين وتم إنشاء ممر آمن لسحب الجنود الأوكرانيين من منطقة العملية. وبعد اتفاق مع الجانب الأوكراني، سيتم إعادة الجنود إلى بلادهم بعد تنفيذ إجراءات قانونية قصيرة الأمد".

ولا تستطيع يورونيوز التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

تقع جزيرة زميني على بعد حوالي 48 كيلومترا من الطرف الجنوبي من البر الرئيسي الأوكراني في شمال غرب البحر الأسود وعلى بعد حوالي 300 كيلومتر غرب شبه جزيرة القرم، وهي المنطقة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في العام 2014.