رئيسة المفوضية الأوروبية ليورونيوز: ثقتنا في الرئيس الروسي بوتين انهارت وتآكلت تماماً

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الأحد في حديث خاص ليورونيوز إن ثقة الاتحاد الأوروبي في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انهارت وتآكلت تماماً.

وجاء حديث فون دير لايين بعد إقرار المفوضية حزمة ثالثة من العقوبات بحق روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا.

وقالت فون دير لايين إنه من المهم إجراء محادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني بالرغم من حالة فقدان الثقة. وأضافت: "في جميع الأحوال، من الأفضل إجراء مباحثات سلام عن الاقتتال".

ولكنها أكدت أنه من المهم أن تأتي شروط وظروف تلك المباحثات مناسبة ومرضية لأوكرانيا.

وضمت العقوبات الجديدة فصل بعض البنوك الروسية من التعامل بنظام سويفت المصرفي العالمي وتوفير المزيد من المعدات العسكرية لأوكرانيا.

كذلك أعلنت فون دير لايين الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيغلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها "الطائرات الخاصة للمتمولين"، بالإضافة إلى منع وسيلتي الإعلام الروسيتين "آر تي" و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبي بهدف منعهما من بث "أكاذيبهما" عن الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وعلقت فون دير لايين على العقوبات الجديدة بالقول: "لم نرغب أبداً بتلك الحرب ولم ترغب بها أوكرانيا. إن الرئيس بوتين هو الذي بدأ هذه الحرب ويقودها، ونحن نرد عليه بعقوبات قاسية في المجالين المالي والاقتصادي".

وأكدت رئيسة المفوضية أن الترحيب باستقبال النازحين الأوكرانيين بدول الاتحاد الأوروبي والمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانياً تُظهر تضامناً كبيراً مع كييف.

وطبقاً لفون دير لايين، تدافع أوكرانيا عن حقها في إقامة بديمقراطية سلمية وعن قيم الاتحاد الأوروبي وهو "ما تحاربه" روسيا، بحسب وصفها.

وأكدت رئيسة المفوضية أن الاتحاد يعمل على دمج السوق الأوكرانية ضمن السوق الأوروبية الموحدة.