منصة تأجير السكن"إير بي إن بي" تعلن عن نيتها إيواء ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أوكراني مجانا

أرسل الرئيس التنفيذي لمنصة تأجير السكن "إير بي إن بي" (Airbnb)، بريل تشيسكي، رسائل إلى قادة بولندا ورومانيا وألمانيا والمجر يعرض فيها المساعدة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين.

وقال مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي إن ما لا يقل عن 300 ألف لاجئ أوكراني دخلوا دول الاتحاد المجاورة بعد الغزو الروسي، وقد ترتفع الأرقام إلى ملايين آخرين.

ونشر تشيسكي تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح اليوم: "نحتاج إلى المساعدة لتحقيق هذا الهدف.. نحتاج للمزيد من الأشخاص الذين يمكنهم عرض منازلهم في البلدان الأخرى".

وأضاف "نعمل على ايواء ما يصل إلى مائة الف لاجئ ممن فروا من أوكرانيا مجانا."

وتجدر الإشارة إلى أن منصة "Airbnb.org" غير الربحية، التي يرأسها جو جيبيا، تعنى بإسكان الناس خلال الأزمات حول العالم. وقد أعلنت، الأسبوع الماضي، إيواء أكثر من 21 لاجئ أفغاني في الأشهر الستة الماضية.