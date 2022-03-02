"أبو علي بوتين" وشعارات تمجد بوتين بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب

منذ بدء الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تشيد بشخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأطلق بعض المعجبين لقب "أبو علي" بوتين نظرا لما وصفوه بـ"شجاعته في مواجهة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية".

ويقول أحمد الفراج، ويعرف عن نفسه كباحث وأكاديمي ويوجه حديثه لمستخدمي مواقع التواصل: "إذا كنت تعتقد أن بوتين مجرم لأنه تحرك عسكريا ضد أوكرانيا، ولا تعتقد ذات الشئ عن بوش الإبن وديك تشيني ودونالد رامسفيلد وكولن باول، الذين احتلوا العراق ودمّروه بأدلة مزورة ، فهذا يعني أنك رضيت أن تكون ضحية للتضليل الإعلامي، كما يعني أن خلايا المخ معطلة لديك بالكامل".

كما أفادت السفارة الروسية في بيروت في تغريدة في حسابها الرسمي على "تويتر"، الثلاثاء بأن صوراً للرئيس بوتين رُفعت في جنوب بيروت، إلى جانب الأعلام الروسية، وتم حذفها فيما بعد.

وطبقاً لنتائج آخر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاع الشباب العربي، 72٪ من الشباب يرون روسيا كدولة حليفة و26٪ يرونها عدواً في عام2021. بينما يرى 57٪ الولايات المتحدة حليفة بينما يرى 41٪ أنها عدو.