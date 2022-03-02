دورة مونتيري: لاعبة تنس أوكرانية تهزم نظيرتها الروسية وتهدي أرباحها لجيش بلادها

تغلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة 15 عالمياً، على الروسية أناستازيا بوتابوفا في الدور الأول من دورة مونتيري المكسيكية لكرة المضرب الثلاثاء، وأعلنت أنها ستهدي كل الأرباح التي تحققها إلى جيش بلادها في ظل الغزو من الدولة المجاورة. وكانت سفيتولينا قد أعلنت أنها لن تواجه لاعبات من روسيا أو بيلاروس، إلا إذا نافسن تحت علم محايد.

وأعلنت رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات قبل ساعات من المباراة الثلاثاء، أنهما ستسمحان للاعبين من روسيا وبيلاروس في الاستمرار في منافساتها، ولكن "ليس تحت علم بلادهما حتى إشعار آخر".

ووسط تشجيع الجماهير، حققت المصنفة أولى في الدورة وبطلة العام 2020 فوزاً سهلاً بنتيجة 6-1، 6-2 أمام ابنة الـ21 عاماً والمصنفة 80 عالمياً.

إلينا سفيتولينا من أوكرانيا (إلى اليسار) تصافح الروسية أناستاسيا بوتابوفا بعد مباراتهما في بطولة أبيرتو دي مونتيري للتنس في المكسيك. 2022/03/01 أ ب

كان الحزن بادياً على وجهها طيلة المباراة ووضعت يدها على قلبها مرات عدة بعد الفوز، كما أنها صافحت منافستها مع نهاية المباراة على الشبكة.

إنه فوز مميز بسبب ما نعانينه الآن في أوكرانيا. إنه أمر مرعب...بالنسبة لي، أنا لا ألعب لنفسي فقط. ألعب من أجل بلدي، ألعب لمساعدة الجيش الأوكراني والمحتاجين. كل انتصار سأحققه سيكون مميزاً للغاية

بتنورة زرقاء وقميص أصفر يرمزان الى لونَي علم بلادها، قالت سفيتولينا وهي متأثرة في المقابلة على أرض الملعب "هذه الدورة مميزة جداً بالنسبة...كل الأرباح التي أحققها هنا ستذهب للجيش الأوكراني، لذا أشكركم على دعمكم".

إلينا سفيتولينا من أوكرانيا (إلى اليسار) تصافح الروسية أناستاسيا بوتابوفا بعد مباراتهما في بطولة أبيرتو دي مونتيري للتنس في المكسيك. 2022/03/01 أ ب

وقالت لاحقاً أمام الصحافيين "إنه فوز مميز بسبب ما نعانينه الآن في أوكرانيا. إنه أمر مرعب...بالنسبة لي، أنا لا ألعب لنفسي فقط. ألعب من أجل بلدي، ألعب لمساعدة الجيش الأوكراني والمحتاجين. كل انتصار سأحققه سيكون مميزاً للغاية".

كما تأهلت الى الدور المقبل المصرية ميار شريف بفوزها على الاسترالية سيوني مينديس (211 عالميًا) 6-1، 6-7 (2/7)، 6-4. وأزال موقع رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه" أعلام اللاعبات من روسيا وبيلاروس الى جانب اسمهن في التصنيف.