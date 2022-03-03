20 ألف سائح أوكراني في المنتجعات المصرية.. بعضهم يريد العودة للقتال ضد روسيا

قال مسؤولون في السفارة الأوكرانية بالقاهرة يوم الخميس، إنه يجري إعداد الترتيبات لمساعدة عدد يصل إلى 20 ألف سائح أوكراني عالقين في منتجعات مصرية على السفر إلى أوروبا وإن كثيرين منهم مستعدون للتوجه إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية.

يوجد أغلب السائحين الذين يتراوح عددهم بين 17500 و20 ألفا في شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر، كما أن بعضهم في منتجع مرسى علم، الواقع إلى الجنوب.

وقال يفين جوبييف نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية، إن عددا قليلا من السياح سافروا من تلقاء أنفسهم، غير أن السفارة تعمل مع السلطات المصرية وشركات السياحة لترتيب عودة الأوكرانيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

وأضاف "كثيرون منهم يتصلون ويبدون استعدادهم للعودة ويطلبون العودة لمحاربة الجنود الروس"، موضحا أن السفارة تتولى ترتيب العودة فقط إلى دول ثالثة.

وقال جوبييف، إن مصر التي تربطها بروسيا علاقات وثيقة لكنها صوتت لصالح قرار بإدانة الغزو الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح للأوكرانيين بالبقاء في الفنادق فئة ثلاثة نجوم مجانا ما داموا بحاجة لذلك.

وأضاف "نحن نتوقع أن تعطينا الدول الأوروبية الضوء الأخضر لاستقبالهم، ويعمل حلفاؤنا هناك على تحديد المطارات التي يمكنها استقبال الأوكرانيين القادمين من مصر".