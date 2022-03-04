شاهد: مئات القطريين يصطفون لالتقاط الصور مع كأس العالم في أحد مراكز التسوق

اصطف مئات المشجعين في أحد مراكز التسوق في قطر، الخميس لالتقاط صور فوتوغرافية مع كأس العالم، وذلك في خضم استعداد هذا البلد لتنظيم المونديال أواخر العام الحالي.

وقد فازت قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم في ديسمبر/ كانون الأول 2010. وتمتد فعاليات دورة كأس العالم من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى غاية 18 كانون الأول/ديسمبر، وهي المرة الأولى التي ستقام فيها البطولة خلال فصل الشتاء، وفي بلد عربي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن الثلاثاء أنه تلقى 17 مليون طلب تذكرة لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، خلال المرحلة الأولى من المبيعات إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين.

وتصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى نحو 69 دولارا للتذكرة، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارا.