شاهد: عمدة كييف يتفقد أحوال مواطنين لجأوا إلى محطات المترو هرباً من القصف الروسي

تفقّد عمدة العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو أحوال الأوكرانيين الذين لجأوا إلى محطات مترو الأنفاق هرباً من القصف الصاروخي والمدفعي الذي ينفذه الجيش الروسي في مناطق متفرقة من المدينة.

وقال العمدة كليتشكو في مقطع مصوّر نشره على حسابه في "إنستغرام": إن مدينة "كييف تعيش حالياً في ظل الأحكام العرفية، أتجول الآن بالمدينة، في طريقي إلى محطة المترو، لأتحدث إلى الناس وأقف معهم وأتفقد أحوالهم وأستفتيهم بما يتوجب علي فعله للتخفيف عنهم"، مشدداً على أن أهمية رفع المعنويات وتعزيزها في صفوف المواطنين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعلن مع بدء الغزو الروسي لبلاده الخميس قبل الماضي، أعلن عن فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة

وأضاف. كليتشكو الذي كان يسير بصحبة شقيقه فلاديمير كليتشكو، بطل العام السابق في الملاكمة للوزن الثقيل: أن "معنويات المواطنين عالية للغاية، والجميع يشعرون بالفخر والاعتزاز بجيشنا، علينا أن نبذل قصارى للحفاظ على الهدوء ورباطة الجأش، استعداداً للأسوأ"، مناشداً المواطنين بالتقيد بالإجراءات والقواعد التي أصدرتها السلطات مع بعد الغزو الروسي للبلاد.

وكانت القوات الروسية شنت في الرابع العشرين من شهر شباط/فبرايرالماضي هجوماً واسعاً على أوكرانيا، شمل إطلاق صواريخ على مدن وأهداف عسكرية في مختلف أنحاء البلاد، وبدأ الغزو بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته، إلا أن الجيش الأوكراني أكد على أنه سيقاوم الجيش الغازي حتى دحره عن كافة أراضي البلاد.