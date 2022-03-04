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أوكرانيا

شاهد: رجال الإطفاء الأوكرانيين يخمدون حريق محطة زابوريجيا النووية

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بقلم:  يورونيوز
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قصفت القوات الروسية أكبر محطة نووية في أوروبا في وقت مبكر من يوم الجمعة 4 أذار 2022
قصفت القوات الروسية أكبر محطة نووية في أوروبا في وقت مبكر من يوم الجمعة 4 أذار 2022   -   حقوق النشر  AFP

نشرت خدمة الطوارئ الأوكرانية لقطات فيديو تظهر رجال الإطفاء وهم يطفئون الحرائق في المبنى الإداري للمحطة النووية في إنيرغودار في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وتعرضت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لقصف روسي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة قد تؤثر على أوروبا الوسطى بأكملها لعقود، مثل كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

Zaporizhzhia nuclear power plant
جسم مشتعل يهبط في أراضي المحطة النووية في إنيرهودار حيث قصفت القوات الروسية أكبر محطة نووية في أوروبا- الجمعة 4 أذار 2022Zaporizhzhia nuclear power plant

لكن المخاوف تلاشت بعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية تمكنمها من إخماد الحريق، وعلى الرغم من حدوث تلف في حجرة المفاعل، لم تتأثر سلامة الوحدة.

Planet Labs PBC
محطة الطاقة النووية في إنرهودار- أوكرانياPlanet Labs PBC

بعد الاستيلاء على مدينة خيرسون الساحلية الاستراتيجية، تحركت القوات الروسية إلى المنطقة القريبة من مصنع زابوريجيا للطاقة النووية وهاجمت مدينة إنيرغودار القريبة لفتح طريق إلى المصنع في وقت متأخر من يوم الخميس.

وقام أحد السكان المحليين بتحميل صور تظهر آليات عسكرية روسية أمام مبنى بلدية إنيرغودار.

المصادر الإضافية • أ ب