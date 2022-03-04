شاهد: رجال الإطفاء الأوكرانيين يخمدون حريق محطة زابوريجيا النووية

نشرت خدمة الطوارئ الأوكرانية لقطات فيديو تظهر رجال الإطفاء وهم يطفئون الحرائق في المبنى الإداري للمحطة النووية في إنيرغودار في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وتعرضت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لقصف روسي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة قد تؤثر على أوروبا الوسطى بأكملها لعقود، مثل كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

جسم مشتعل يهبط في أراضي المحطة النووية في إنيرهودار حيث قصفت القوات الروسية أكبر محطة نووية في أوروبا- الجمعة 4 أذار 2022 Zaporizhzhia nuclear power plant

لكن المخاوف تلاشت بعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية تمكنمها من إخماد الحريق، وعلى الرغم من حدوث تلف في حجرة المفاعل، لم تتأثر سلامة الوحدة.

محطة الطاقة النووية في إنرهودار- أوكرانيا Planet Labs PBC

بعد الاستيلاء على مدينة خيرسون الساحلية الاستراتيجية، تحركت القوات الروسية إلى المنطقة القريبة من مصنع زابوريجيا للطاقة النووية وهاجمت مدينة إنيرغودار القريبة لفتح طريق إلى المصنع في وقت متأخر من يوم الخميس.

وقام أحد السكان المحليين بتحميل صور تظهر آليات عسكرية روسية أمام مبنى بلدية إنيرغودار.