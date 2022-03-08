الاتحاد الأوروبي يضع خططا لوقف واردات الغاز الروسي بالكامل دون تحديد إطار زمني

قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن المناخ فرانس تيمرمانس إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر، لكنه لم يحدد موعدا زمنيا لتخلص اعتماد التكتّل التام على واردات الوقود الأحفوري ووقف واردات الغاز الروسي بالكامل.

"الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن"

وأوضح المسؤول الأوروبي أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين أن الخطط "ستقلّل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي" مضيفا "الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن".

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خططا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيدا عن روسيا والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

الحلول الممكنة لخفض الاعتماد على الغاز الروسي

وأوضح فرانس تيمرمانس "أن نصنع طاقتنا الخاصة بنا ذلك هو الحل الناجع، نحتاج أيضًا إلى تنويع موارد الطاقة لدينا في الوقت الحالي،وإلى تسريع الاستثمارات في البيئة بحيث يتم تقليل استهلاك الطاقة وبالتالي، يمكن أيضًا خفض فواتير الطاقة لمواطنينا" حسب قوله.

وتعد روسيا مصدرا أساسيا للغاز الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم، وتورد زهاء 40 في المئة من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.

وستسعى خطة المفوضية، إلى خفض الاعتماد على الغاز الروسي عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.

وتهدف العناصر الأخرى من الخطة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام البلدان بملء مخزون الغاز قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد.

التحول السريع صوب "الصفقة الخضراء"

ولفت نائب رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن التحول السريع صوب "الصفقة الخضراء" أضبح "أكثر ضرورة بسبب التحدي الذي نواجهه الآن"، مشيرا في هذا الصدد "لا نستطيع أن نظل على هذا الوضع من التبعية من خلال الاعتماد على الطاقة الروسية" داعيا في الوقت نفسه إلى تسريع عملية الانتقال نحو اعتماد بدائل أخرى من خلال رسم مسارات لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وجعل التكتّل "مستقلا عن استيراد الغاز الروسي في غضون سنوات" حسب المسؤول الأوروبي الذي شدّد على أن الحل يكمن في رأيه من خلال "تسريع انتقالنا نحو مصادر الطاقة المتجددة".

وفي سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكنها أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.