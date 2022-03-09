شاهد: غارة روسية تضرب مستشفى للأطفال في أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، الأربعاء، إن هجوما روسيا ألحق أضرارا جسيمة بمستشفى للأطفال وجناح الولادة في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وقالت السلطات إنها لا تزال تحاول تحديد عدد القتلى والجرحى.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حسابه على تويتر أن هناك "أشخاصا وأطفالا تحت حطام المستشفى"، واصفا الهجوم بـ"الفظيع".

فيما نشر مجلس مدينة ماريوبول مقطع فيديو يظهر آثار الغارة الروسية التي دمرت المبنى وأحرقت السيارات، وذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأضرار كانت "هائلة".