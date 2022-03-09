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أوكرانيا

شاهد: غارة روسية تضرب مستشفى للأطفال في أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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ألحق هجوم روسي أضرارا بالغة بمستشفى الأطفال وجناح الولادة في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، أوكرانيا، الأربعاء 9 مارس 2022
ألحق هجوم روسي أضرارا بالغة بمستشفى الأطفال وجناح الولادة في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، أوكرانيا، الأربعاء 9 مارس 2022   -   حقوق النشر  AP/AP

قال مسؤولون أوكرانيون، الأربعاء، إن هجوما روسيا ألحق أضرارا جسيمة بمستشفى للأطفال وجناح الولادة في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وقالت السلطات إنها لا تزال تحاول تحديد عدد القتلى والجرحى.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حسابه على تويتر أن هناك "أشخاصا وأطفالا تحت حطام المستشفى"، واصفا الهجوم بـ"الفظيع".

فيما نشر مجلس مدينة ماريوبول مقطع فيديو يظهر آثار الغارة الروسية التي دمرت المبنى وأحرقت السيارات، وذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأضرار كانت "هائلة".