رئيس الأركان الإسرائيلي في البحرين.. انتقاد في تل أبيب ورسائل لجيران المملكة الصغيرة

انتقد مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيل أفيف كوخافي إلى البحرين، واصفين الزيارة بأنها "ليست ذات قيمة"، بحسب موقع "والاه" الالكتروني، الذي أورد ما جاء على لسان المحلل العسكري أمير بوحبوط، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي.

وتأتي زيارة المسؤول الإسرائيلي في ظل تهديدات إيرانية بالإنتقام، لمقتل إيرانيين اثنين من الحرس الثوري الإيراني، جراء هجوم إسرائيلي استهدفهما في سوريا يوم الإثنين الماضي.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين وفق ما يقول الموقع فإنه كان ينبغي على كوخافي أن يترك هذه الزيارات للجانب السياسي، وفي وقت يطفو التهديد الإيراني على السطح، على حد تعبيرهم.

وبحسب الموقع فإن مسؤولين عسكريين إسرائيليين اعتبروا زيارة كوخافي "لا تكتسي قيمة"، لأن البحرين برأيهم "تابعة للسعودية وليس لها تأثير إقليميا"، وهو ما يفقد الزيارة قيمتها بحسب تعبيرهم.

وكان كوخافي وصل إلى مطار المنامة أمس الأربعاء، وكان في استقباله رئيس الأركان البحريني ذياب بن صقر النعيمي، ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الخبر على صفحتها في موقع تويتر. من جانبه وصف الجيش الإسرائيلي الزيارة بالتاريخية.

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا اتفاقا للتعاون الأمني قبل نحو شهر، وهو أول اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة خليجية، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمملكة، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة.

وتعزز مذكرة التفاهم بحسب إسرائيل التعاون مستقبلي في مجالات المخابرات، والتعاون العسكري، والصناعي.

وكانت البحرين والإمارات قد طبعتا العلاقات مع إسرائيل في 2020 بموجب "اتفاقات إبراهيم" بوساطة أمريكية، مدفوعة بأسباب من بينها المخاوف المشتركة إزاء إيران.