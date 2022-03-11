شاهد: صور جوية لكمين لرتل من الدبابات الروسية قرب العاصمة الأوكرانية كييف

أوقفت قافلة من الدبابات الروسية قبل يوم أمس الأربعاء عند المدخل الشرقي للعاصمة الأوكرانية كييف بعدما تعرضت لكمين تم تصويره من الجوّ.

وأظهر شريط مصور نشرته "كتيبة آزوف" العسكرية ضمن الجيش الأوكراني (الكتيبة المثيرة للجدل بسبب توجهاتها التي تقول موسكو إنها نازية) مشاهد التقطت جوا لقافلة من الدبابات تتعرض لقصف ناري عن طريق طائرات مسيرة على الأرجح.

ويوم أمس الخميس، أكد صحافيو وكالة أسوشييتد برس الأمريكية مواقع الدبابات المدمرة، بعد أن أرسلوا طائرات مسيرة بأنفسهم للتحقق.

دبابة روسية مدمرة في إيربين ، إحدى ضواحي كييف - أوكرانيا. 2022/03/09 فيليبي دانا/ أ ب

وأكد جنود أوكرانيون رفضوا أن يتم تصويرهم قرب نقاط للتفتيش، وقوع معركة يوم الأربعاء، كما أكدوا أن عددا من الدبابات الروسية دمرت، ولم يقدموا تفاصيل إضافية.

وتعود نشأة وحدة القوات الخاصة للحرس الوطني الأوكراني "آزوف" إلى كتيبة آزوف، التي شكلها نشطاء اليمين المتطرف بقيادة أندريه بيليتسكي سنة 2014، مع بداية النزاع ضد الانفصاليين شرق أوكرانيا.

وقد أصبحت الوحدة جزءا من الحرس الأوكراني، والعديد من عناصرها ينتمون إلى "الفيلق الوطني"، مجموعة اليمين المتطرف السياسية التي أنشأها بيليتكسي.