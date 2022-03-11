ما هي جرائم الحرب؟ وهل تمكن محاكمة فلاديمير بوتين بتهمة ارتكابها؟

وصف الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الروسي الذي استهدف مستشفى التوليد والأطفال في ماريوبول بأنه "جريمة حرب". لكن الجيش الروسي قال إن هذا القصف كان "استفزازاً مدبراً" من قبل أوكرانيا، الأمر الذي نفته كييف بطبيعة الحال.

يرافق الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب الدائرة حروب أخرى مثل حرب المعلومات والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة، بهدف حشد الرأي العام الدولي. وغالباً ما تتعالى الأصوات التي تتهم بوقوع "جرائم حرب".على أرض الواقع وفي خط المواجهة، قد لا يبدو الأمر أوضح، لكن "حتى الحرب لها قواعد"، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هذه القواعد تحددها معاهدات تسمى اتفاقيات جنيف وسلسلة من القوانين والاتفاقيات الدولية الأخرى.

ما هي جرائم الحرب؟

لا يمكن مهاجمة المدنيين عمداً، ولا يمكن قصف البنية التحتية الحيوية لبقائهم على قيد الحياة.

بعض الأسلحة محظورة مثل الألغام الأرضية المضادة للأفراد والأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، بسبب المعاناة العشوائية أو المروعة التي تسببها.

ضرورة الاعتناء بالمرضى والجرحى، بما في ذلك الجنود الجرحى الذين لهم حقوق كأسرى حرب.

هناك قوانين أخرى تحظر التعذيب والإبادة الجماعية التي تعني محاولة متعمدة لتدمير مجموعة معينة من الناس.

تُعرف الجرائم الخطيرة أثناء الحرب، مثل القتل أو الاغتصاب أو الاضطهاد الجماعي لجماعة ما، باسم "الجرائم ضد الإنسانية".

فضاء لعب للأطفال أمام مبنى سكني تعرض لقصف في خاركيف - الثلاثاء 8 مارس 2022. أ ب

ما هي الادعاءات بشأن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا؟

قالت أوكرانيا إن الضربة الجوية الروسية التي استهدفت أجنحة مستشفى التوليد والأطفال في ماريوبول وخلفت مقتل ثلاثة اشخاص من بينهم طفل وإصابة 17 عاملاً ومريضاً، إنها جريمة حرب.

كما وردت تقارير تفيد بأن القوات الروسية استهدفت المدنيين الأوكرانيين الهاربين من مناطق القصف والنزاع.

هناك أدلة متزايدة على أن القنابل العنقودية، الذخائر التي تنقسم إلى الكثير من القنابل الصغيرة، قد أصابت مناطق مدنية في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

ولم توقع روسيا ولا أوكرانيا على حظر عالمي لاستخدام هذه الأسلحة، لكن من الممكن اعتبار هذه الحوادث جريمة حرب.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا استخدمت القنابل الحرارية (الفراغية)، التي تخلق فراغاً هائلاً عن طريق امتصاص الأكسجين. هذه الأسلحة المدمرة ليست محظورة، لكن من شبه المؤكد أن استخدامها المتعمد بالقرب من المدنيين يخالف قواعد الحرب التي تحددها اتفاقية جنيف. ويجادل العديد من الخبراء بأن الغزو نفسه جريمة بموجب مفهوم الحرب العدوانية.

هل يمكن محاكمة الرئيس بوتين أو غيره من القادة الروس؟

من السهل جداً اتهام الجنود الذين يرتكبون الجرائم بإرتكاب جريمة حرب من اتهام القادة الذين أمروهم بإطلاق النار.

لكن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أيضاً مقاضاة جريمة "شن حرب عدوانية". فيمكن اعتبار الغزو أو الصراع غير المبرر الذي يتجاوز العمل العسكري المبرر دفاعا عن النفس، جريمة يحاكم عليها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أ ب

كيف تتم ملاحقة مجرمي الحرب المشتبه بهم؟

على كل دولة واجب التحقيق في جرائم الحرب المشتبه بها. بعض الدول تقوم بهذه المهمة أكثر من غيرها. ففي المملكة المتحدة، عرض كبار ضباط الشرطة المساعدة في جمع الأدلة على الجرائم المحتملة في أوكرانيا.

كيف تمكن محاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم؟

هناك مجموعة من المحاكم المنفردة التي تم تشكيلها منذ الحرب العالمية الثانية من بينها محكمة جرائم الحرب التي ارتكبت بعد تفكك يوغوسلافيا نتيجة سلسلة من الاضطرابات السياسية والصراعات خلال أوائل تسعينيات القرن الماضي.

كما تم إنشاء هيئة لمحاكمة بعض المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا، بعد أن أباد متطرفو الهوتو 800 ألف شخص في 100 يوم في العام 1994.

ثيونيستي باجوسورا، عقيد سابق في الجيش الرواندي ومهندس الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. أ ب

اليوم، تعود مهمة النظر في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي تأخذ أيضاً على عاتقها مسؤولية تحديد قواعد الحرب.

محكمة العدل الدولية

تنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، لكنها لا تستطيع محاكمة الأفراد. رفعت أوكرانيا قضية لديها ضد روسيا بشأن الغزو. في حالة إدانة روسيا من قبل محكمة العدل الدولية، فإن مهمة إنفاذ هذا الحكم ستقع على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن روسيا واحدة من خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، ويمكنها أن تستخدم حق الفيتو ضد أي اقتراح لمعاقبتها.

المحكمة الجنائية الدولية

تحقق المحكمة الجنائية الدولية وتحاكم مجرمي الحرب الأفراد الذين لا يحاكمون أمام محاكم الدول الفردية. تعد المحكمة الجنائية الدولية الخليفة الحديث والدائم لقوانين نورمبرغ، التي حاكمت أهم القادة النازيين الذين بقوا على قيد الحياة ثم رهن الاحتجاز في العام 1945.

قاعة المحكمة في قصر العدالة بنورمبرغ في ألمانيا حيث جرت محاكمة مجرمي الحرب النازيين في 21 نوفمبر 1945. أ ب

عززت نورمبرغ مبدأ أن الدول يمكن أن توافق على إنشاء محكمة خاصة لدعم القانون الدولي.

هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الجرائم في أوكرانيا؟

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المحامي البريطاني كريم خان، سينظر المحققون في الادعاءات السابقة والحالية، منذ عام 2013 أي قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

إذا كانت هناك أدلة ضد الأفراد، فسيطلب المدعي العام من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لتقديمهم إلى المحاكمة التي ستُعقد في لاهاي.

المحكمة لا تملك قوة شرطة خاصة بها. وهي تعتمد على الدول في اعتقال المشتبه بهم. لكن روسيا ليست عضوة المحكمة بهد انسحابها في العام 2016. ولن يسلم الرئيس بوتين أي مشتبه بهم.

لكن في حالة سفر المشتبه به إلى بلد آخر، فسيتم القبض عليه.