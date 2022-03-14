النيابة الإماراتية تأمر بضبط "جميع مثيري الشغب" بعد أحداث مباراة العين والوحدة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن نيابة أبو ظبي قررت ضبط وإحضار "جميع مثيري الشغب" بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها مباراة كرة القدم والتي فاز فيها نادي العين على غريمه الوحدة بنتيجة هدف مقابل لا شيء يوم السبت الماضي.

ولم تحدد الوكالة عدد الأشخاص الذين أمرت النيابة بإلقاء القبض عليهم.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبو ظبي، شغباً غير مألوف في الملاعب الرياضية الإماراتية حيث أظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعين يتدفقون إلى أرض الملعب ويهاجمون اللاعبين بينما هرع حراس الأمن لكبح جماحهم.

وأظهرت مقاطع أخرى مجموعات من المشجعين يضربون ويقذفون الأحذية على بعضهم البعض في مدرجات الاستاد. وبدا أن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروح خلال المشاجرة.

ونقلت الوكالة الإماراتية عن النيابة تأكيدها على "التصدي بكل حزم وفق الإجراءات القانونية المقررة، لكل ما من شأنه إثارة الشغب أو مخالفة القانون واللوائح والأنظمة".

وقالت النيابة إن القانون الإماراتي "يحدد عقوبات صارمة على مخالفة الأنظمة واللوائح المحددة في مثل تلك الحالات، وذلك بما يضمن أمن وسلامة أفراد المجتمع".