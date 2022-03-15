المملكة المتحدة تطلق موقعًا إلكترونيًا لرعاية واستقبال اللاجئين الأوكرانيين

أقبل أعداد كبيرة من الإنجليز على موقع حكومي بريطاني للتسجيل في منصة استقبال اللاجئين الأوكرانيين في المملكة المتحدة. وأحصت السلطات القائمة على منصة التسجيل حوالي 43800 شخص في المملكة المتحدة سجلوا على الموقع الإلكتروني الحكومي خلال الساعات الخمس الأولى لعرض استضافة اللاجئين الأوكرانيين.

والإجراء يسمح للمسجلين برعاية تأشيرة مواطن أوكراني بشكل فردي اعتبارًا من يوم الجمعة. وستعتمد هذه التطبيقات الأولية على معرفة هوية مقدم الطلب بفرد مسمى من أوكرانيا يريدون مساعدته.

ولمساعدة المهتمين بالإجراء، تمنح السلطات البريطانية مبلغ 350 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، صافيا من الضرائب لكل أسرة تستقبل لاجئًا أوكرانيا.