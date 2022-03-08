السلطات البلجيكية تستنفر لإيواء اللاجئين الأوكرانيين

يتواصل تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى بلجيكا، فقد كشف متحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية عن تسجيل 740 لاجئًا أوكرانيًا يوم الإثنين، إلى جانب 700 شخص تم تسجيلهم يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل مجموعهم إلى ما لا يقل عن 1440 شخصا حسب ما أورد موقع بلجيكا 24 نقلا عن مصادر حكومية.

وخصصت بلجيكا مستشفى "جول بورديت" السابق في بروكسل لتسجيل اللاجئين الأوكرانيين من قبل مكتب الهجرة ومن ثم إعادة توجيه الأشخاص الذين يحتاجون إليه إلى سكن الطوارئ، كما تم تحويل بعض اللاجئين الأوكرانيين للإقامة في فنادق ببروكسل بمساعدة الصليب الأحمر الفلمنكي.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء لاستيعاب هؤلاء اللاجئين من أوكرانيا كما تخطط لتهيئة ميزانية مخصصة لهذا الغرض، يتم ضخها من أموال الميزانية الأوروبية التي لم تستخدم بعد.

منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، انخرط الاتحاد الأوروبي لتنسيق استقبال مئات آلاف الأوكرانيين، متحدثا عن منحهم وضعا قانونيا لحماية مؤقتة.

ولا يحتاج الأوكرانيون لتأشيرة دخول للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها بلجيكا، وبالتالي يمكن للاجئين الأوكرانيين السفر ودخول جميع دول الاتحاد الأوروبي والإقامة فيها لمدة 90 يوماً دون تأشيرة، بشرط أن يحمل المسافر جواز سفر بيومتري.

ونظراً للواضع الحالي والحرب في أوكرانيا، يسمح للاجئين بعبور الحدود بدون جوازات سفر أيضاً. كما يمكنهم الاستفادة مع آلية الحماية المؤقتة الأوروبية حيث تمكنهم من العمل والدراسة والتسجيل في نظام الرعاية الصحية.